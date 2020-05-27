Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД планируется в ноябре-декабре

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД планируется провести в ноябре-декабре, заявил сегодня во время расширенного заседания рабочей группы Национального собрания по делам белорусов зарубежья заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, передает корреспондент БЕЛТА.

"МИД ежегодно проводит заседания совета с участием зарубежных участников. Мы стремимся его организовать так, чтобы это было не формальное заседание, а чтобы при его подготовке и проведении всплывали живые проблемы и во время диалога шел поиск их решений. Не всегда это просто, но мы стремимся это делать. В ноябре-декабре мы планируем провести очередное заседание Консультативного совета. Ранее оно планировалось на этот месяц, что пока невозможно. Будем надеяться, что в конце года оно сможет состояться", - сказал Андрей Дапкюнас.

По его словам, ожидается расширение состава совета. "Мы, в частности, планируем, что к нам присоединятся Аргентина, Венгрия, США, Канада и Швеция. Ожидаем, что новые члены совета привезут с собой новые интересные идеи, как нам двигаться в нашем сотрудничестве вперед", - отметил замминистра.

Андрей Дапкюнас подчеркнул, что фундамент работы с диаспорой - принятый шесть лет назад закон "О белорусах зарубежья". "Вторым важным инструментом сотрудничества с диаспорой является подпрограмма "Белорусы в мире" госпрограммы "Культура Беларуси". Она в последние пять лет дает возможность использовать госсредства на проведение совместных с объединениями белорусов зарубежья мероприятий культурной направленности. Мы считаем, что для них это существенная поддержка, а также возможность расширить географию нашего сотрудничества", - добавил он.

Сегодня во время заседания рабочей группы по делам белорусов зарубежья обсуждается план работы на 2020-2021 годы. Как отметила ее руководитель, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец, задачи группы - расширение контактов с соотечественниками за рубежом и укрепление сотрудничества с белорусской диаспорой. "Повестка заседания направлена на конкретизацию этих задач и планов. Безусловно, коллеги внесут свои предложения. И мы обсудим те точки сотрудничества, которые интересуют соотечественников за рубежом, - сказал она. - Наше государство заботится о соотечественниках за рубежом. Там живут и работают талантливые люди, которые имеют определенный опыт, который может быть полезным стране. И наша задача - сконцентрировать этот опыт и помочь его применить здесь".

Особое внимание уделяется развитию и совершенствованию законодательства в этой сфере. "Сейчас в Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации находится на подготовке к первому чтению проект закона, который вносит поправки в закон о гражданстве Республики Беларусь. Вводится такое понятие, как восстановление в гражданстве. В частности, восстановление белорусского гражданства в упрощенном порядке по законопроекту предусмотрено для лиц, достигших 18-летнего возраста и вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь", - пояснила парламентарий.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.-0-