Заседание Координационного совета офицерских собраний органов погранслужбы состоялось в Минске

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Институт пограничной службы прибыли представители всех воинских частей для участия в Координационном совете офицерских собраний органов пограничной службы. Делегаты обсудили итоги деятельности коллективов офицерских собраний органов погранслужбы и ряд насущных вопросов. Председательствовал на заседании руководитель пограничного ведомства Анатолий Лаппо. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Среди рассматриваемых вопросов участники совета детально обсудили процесс и результаты реализации решений предыдущих заседаний, а также определили приоритетные задачи на текущий год. Особое внимание было отведено организационным вопросам подготовки девятого собрания офицеров органов пограничной службы, которое запланировано на сентябрь.

В ходе заседания руководитель пограничного ведомства в соответствии с указом Президента наградил начальника Полоцкого пограничного отряда Павла Харченко медалью "За отличие в охране государственной границы".-0-