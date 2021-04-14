Заседание Координационного совета офицерских собраний ВС прошло в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном Доме офицеров состоялось заседание Координационного совета офицерских собраний Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Перед участниками заседания выступил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский. Он обозначил основные направления деятельности офицерских собраний в 2021 году, особенности реализации задач, стоящих перед Вооруженными Силами в свете решений VI Всебелорусского народного собрания.
Представители офицерских собраний частей и соединений обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе были приняты решения по совершенствованию работы офицерских собраний в сфере патриотического воспитания граждан, мерам повышения престижа военной службы и совершенствованию порядка прохождения военной службы.-0-