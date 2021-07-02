Заседание Межгоссовета по ЧС природного и техногенного характера прошло в Чолпон-Ате

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) сегодня состоялось 33-е заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Участники встречи обменялись мнениями о деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подвели итоги работы Межгоссовета в 2019-2020 годах и обсудили меры по совершенствованию сотрудничества. На заседании были рассмотрены план-график контрольных проверок взаимного оповещения государств СНГ о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, проект плана основных мероприятий Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям на 2021-2022 годы.

Члены Межгоссовета заслушали информацию о деятельности двух базовых организаций - в области науки и высоких технологий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и по обучению кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, на заседании обсуждались темы, касающиеся учений Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий ЧС, деятельности Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, рассмотрен ряд других вопросов.

Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера создан в 1993 году. Соглашение о его образовании подписали все одиннадцать государств СНГ. По инициативе совета или при его участии высшими органами Содружества принят ряд межгосударственных документов. Оперативно реагируя на все происходящие в СНГ процессы, Межгоссовет способствует поиску взаимоприемлемых форм взаимодействия и сотрудничества при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.-0-