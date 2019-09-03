Заседание межгоссовета по ЧС стран Содружества пройдет в Санкт-Петербурге 4 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера пройдет 4 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в прес-службе Исполкома СНГ.

Повестка дня мероприятия состоит из четырнадцати пунктов. В частности, участники встречи обменяются мнениями по актуальным вопросам деятельности в сфере ликвидации ЧС природного и техногенного характера, подведут итоги деятельности Межгоссовета в 2018-2019 годах, обсудят меры по совершенствованию сотрудничества и нормативно-правовой базы в этой области.

Члены совета рассмотрят план-график контрольных проверок взаимного оповещения стран Содружества о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обсудят деятельность базовых организаций в области науки и высоких технологий по защите населения и территорий от ЧС и по обучению кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвердят план основных мероприятий Межгоссовета на 2020 год. Речь пойдет и о подготовке учений Корпуса сил СНГ в следующем году.

Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера был образован в 1993 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Основные задачи совета - выработка рекомендаций для проведения странами СНГ скоординированной политики в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, сближения норм законодательства и разработки соглашений, необходимых для межгосударственного взаимодействия.

Совет координирует действия стран в международных организациях и участие в международных программах соответствующей направленности, содействует интеграции систем, предназначенных для предупреждения ЧС природного и техногенного характера, защиты жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, природной среды и ликвидации последствий при их возникновении. Также он оказывает содействие в разработке и реализации межгосударственных целевых и научно-технических программ, подготовке и повышении квалификации специалистов, организации контроля за состоянием природной среды и потенциально опасных объектов.

В функции межгоссовета входит координация действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по просьбе стран СНГ, в том числе по оказанию им материальной помощи, размещению пострадавшего населения, согласование и подготовка совместных планов действий в крупномасштабных и трансграничных ЧС, совместная эвакуация граждан из зон чрезвычайных ситуаций и конфликтов.-0-