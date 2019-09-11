Заседание Межгоссовета по промышленной безопасности стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности состоится 12-13 сентября в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня встречи пятнадцать вопросов. Участники заседания подведут итоги работы и реализации решений Межгоссовета за 2018-2019 годы, обсудят изменения в законодательстве стран СНГ в области регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах, уделив особое внимание объектам трубопроводного транспорта.

Будут рассмотрены вопросы, касающиеся методологии организации госнадзора за состоянием промышленной безопасности, опыта работы национальных контрольно-надзорных органов в части обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, профессиональной деятельности молодых специалистов и аттестации экспертов в этой области.

Кроме того, члены Межгоссовета подведут итоги реализации проекта технического содействия "Укрепление промышленной безопасности в странах Центральной Азии посредством имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК ООН "О трансграничном воздействии промышленных аварий", рассмотрят вопросы двустороннего и международного сотрудничества, обеспечения длительной безопасности ликвидированных нефтяных и газовых скважин.

Межгосударственный совет по промышленной безопасности был создан в 2001 году. В его состав вошли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана. Совет отвечает за создание общих принципов и процедур взаимного признания разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах, согласование принципов взаимного признания лицензий на виды деятельности в этой области, формирование общих требований к подготовке и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Уже проведены сопоставительные анализы нормативно-правового регулирования промышленной безопасности в области надзора за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением. В последующем планируется провести такую же работу в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий переработки растительного сырья, химической и горной промышленности. Осуществляется работа по обобщению данных по аварийности и травматизму.

Для расширения информационного взаимодействия создан сайт совета, который обеспечивает информационный обмен по различным вопросам контрольно-надзорной деятельности в государствах - участниках соглашения.-0-