Заседание Межгосударственного экологического совета СНГ планируется провести в Минске в августе

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI заседание Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ планируется провести в августе 2020 года в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
V заседание МЭС СНГ прошло 17-18 сентября 2019 года в Ереване (Армения). Рассматривался широкий круг вопросов, связанных с обеспечением природоохранной деятельности. Члены МЭС СНГ обменялись опытом работы в таких областях, как обращение с отходами, унификация методов расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, реализация государственной экологической политики.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык во время V заседания был избран сопредседателем МЭС СНГ. К белорусской стороне председательство в МЭС СНГ перейдет на VI заседании.
Межгосударственный экологический совет - орган отраслевого взаимодействия СНГ. Он создан в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств - участников Содружества Независимых Государств, которое было подписано 31 мая 2013 года в Минске. Соглашение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина (с оговоркой). Узбекистан участвует в работе МЭС СНГ в качестве наблюдателя.-0-