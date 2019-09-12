Заседание Межгосударственного экологического совета стран СНГ состоится 17 сентября в Ереване

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Межгосударственного экологического совета государств - участников Содружества Независимых Государств состоится в Ереване 17 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня мероприятия двенадцать вопросов. В частности, члены Межгоссовета обсудят вопросы, касающиеся методов расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сотрудничества в области борьбы с изменением климата, реализации экологических проектов и международных договоров, заключенных в сфере экологии и охраны окружающей среды. Кроме того, особое внимание планируется уделить совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере окружающей среды.

Участники встречи также подведут итоги выполнения решений предыдущего заседания и плана его работы, примут новый план, рассчитанный на 2020-2021 годы, обменяются опытом в обращении с отходами.

Создание Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ предусмотрено соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, которое было принято главами правительств стран Содружества в 2013 году. Он призван содействовать реализации межгосударственных и региональных программ и проектов в области природопользования, экологической безопасности и информирования, способствовать развитию межгосударственной системы экологического мониторинга, разрабатывать общие подходы и осуществлять согласованные мероприятия по восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, имеющих общие для стран Содружества ареалы.

Межгосударственный экологический совет содействует разработке и применению методов предотвращения влияния генетически измененных организмов на компоненты биологического разнообразия, а также минимизации вреда от инвазии агрессивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений, осуществляет согласованную научно-техническую деятельность в области охраны окружающей среды, организовывает скоординированные фундаментальные и прикладные экологические исследования, совершенствует экологическое образование и воспитание.

Совет также организовывает обмен опытом и повышение квалификации специалистов в области охраны окружающей среды, содействует развитию и совершенствованию системы экологической экспертизы, оказывает помощь в вопросах развития и внедрения альтернативных источников энергии.-0-