Заседание пятой сессии Палаты представителей состоится 30 апреля

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва состоится 30 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении Закона "Об инвестициях", "Об изменении Закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках". На второе чтение выносятся законопроекты "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности", "Об изменении законов по вопросам технического регулирования и энергосбережения".

Депутаты рассмотрят вопрос "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Исламской Республики Афганистан о военно-техническом сотрудничестве". Кроме того, на заседание выносится вопрос "О Декрете Президента Республики Беларусь от 18 марта 2021 г. №1 "Об изменении декретов Президента Республики Беларусь".-0-