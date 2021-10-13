Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 15 октября в формате видео-конференц-связи

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств пройдет 15 октября в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ. В проекте повестки дня встречи значатся 11 вопросов. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2022 году. Предполагается, что председателем в СНГ в следующем году станет Казахстан. На саммите также планируется принять заявление глав государств - участников СНГ в связи с 30-летием Содружества. Главы государств рассмотрят также и, как ожидается, подпишут такие документы, как заявление о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и заявление о развитии сотрудничества в сфере миграции. Намечено подписание еще двух документов, касающихся взаимодействия в сфере безопасности. Это договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и решение о руководителе Антитеррористического центра государств - участников СНГ. Кроме того, планируется утвердить соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов, а также принять решение об объявлении города Комрат (Молдова) культурной столицей Содружества в 2023 году.-0- Главы МИД СНГ обсудят 14 октября в Минске международную повестку и взаимодействие в Содружестве Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!