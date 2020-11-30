Заседание Совета министров обороны государств ОДКБ состоится 1 декабря

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ состоится 1 декабря. Оно пройдет по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В заседании СМО ОДКБ примут участие главы оборонных ведомств вооруженных сил государств - членов ОДКБ, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Белорусская делегация будет представлена министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.
На повестке дня - ряд вопросов в военной, военно-технической и военно-научной сфере. Стороны также обменяются мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности.
Принятые в рамках заседания решения будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ.-0-