Заседание Совета министров обороны ОДКБ планируется провести весной в Душанбе

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности планируется провести весной в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшейся сегодня встречи генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета министров обороны ОДКБ, министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

"Стороны обсудили проведение в Душанбе заседания Совета министров обороны ОДКБ весной текущего года, военное, военно-техническое и военно-экономическое сотрудничество в формате ОДКБ и реализацию приоритетов таджикской стороны в этих сферах на период председательства Таджикистана в организации в 2021 году, - проинформировал пресс-секретарь. - Станислав Зась подчеркнул важность повышения уровня готовности войск (сил) коллективной безопасности для выполнения задач по предназначению, в том числе путем проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. В частности, речь шла о совершенствовании системы управления Коллективными силами оперативного реагирования, повышении уровня подготовки миротворческих сил ОДКБ и оснащении их современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами с учетом возможного их привлечения к миротворческим операциям под эгидой ООН".

Министр обороны Таджикистана и генеральный секретарь ОДКБ обсудили предстоящие учения сил и средств коллективной безопасности, которые планируют провести на территории Таджикистана в текущем году. Это совместное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2021", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021".-0-