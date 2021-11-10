Заседание Совета министров обороны стран СНГ прошло в Москве

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Приветствуя собравшихся, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил: как орган Совета глав государств СНГ по вопросам военной политики, военного сотрудничества и военного строительства Совет министров обороны и его рабочие органы делают все, чтобы обеспечить национальную безопасность каждой из стран и Содружества в целом. "Работу Совета министров обороны отличает взвешенный и сбалансированный подход к поиску оптимального решения задач с учетом общих и национальных интересов. Постоянно совершенствуются и обновляются заложенные в основу военного сотрудничества совместные системы военного назначения (объединенная система противовоздушной обороны, объединенная система контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, единая геоинформационная система военного назначения и другие), что позитивно отражается на обеспечении безопасности", - подчеркнул председатель Исполкома СНГ.

На заседании рассмотрели развитие многостороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Главы военных ведомств обменялись мнениями о военно-политической обстановке в мире и ее влиянии на безопасность стран Содружества. Особое внимание было уделено 30-летнему опыту сотрудничества в СНГ и его перспективам.

Участники заседания заслушали информацию о развитии системы военного сотрудничества министерств обороны СНГ в военном образовании и подготовке кадров, об итогах Армейских международных игр - 2021 и повышении военно-профессионального мастерства военнослужащих, об участии Вооруженных Сил Беларуси в развитии совместной системы связи вооруженных сил государств Содружества, а также о проведении совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ "Региональная безопасность - 2022".

Министры обороны приняли решение придать российской Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина статуса базовой организации государств СНГ в области подготовки военных кадров для военно-воздушных сил.

Главы оборонных ведомств утвердили мероприятия объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества в 2022 году, приняли решение учредить медаль "За вклад в укрепление мира".

Как добавили в Министерстве обороны Беларуси, на полях заседания состоялась встреча министров обороны Беларуси и России Виктора Хренина и Сергея Шойгу. Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество и его перспективы. Министр обороны Беларуси провел встречи и с другими главами оборонных ведомств Содружества.-0-