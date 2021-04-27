Заседание Совета постпредов СНГ прошло в Минске

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества прошло сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Первым пунктом повестки дня стало обсуждение итогов состоявшегося 2 апреля в Москве заседания Совета министров иностранных дел СНГ и задач по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. Было отмечено, что заседание стало первым более чем за год мероприятием высокого уровня, которое прошло в очном формате, а также первой встречей членов совета в юбилейный для СНГ год, когда отмечается его 30-летие.

Руководители внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня, подробно обсудили различные аспекты политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества. В ходе мероприятия рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня, и приняты 10 документов. В целом, по оценкам участников СМИД, прошедший форум оказался конструктивным и результативным, а принятые на заседании документы будут содействовать дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества в рамках СНГ.

По итогам обсуждения этого вопроса Исполнительному комитету СНГ предложено разработать рабочий план по реализации решений, принятых на заседании СМИД, а также актуализировать дорожную карту по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний высших органов Содружества.

Постоянные полномочные представители обсудили также итоги участия государств СНГ в работе XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая состоялась в феврале нынешнего года под девизом "Книга объединяет людей и страны". В год 30-летия именно Содружество стало центральным экспонентом выставки, на общем стенде которого издатели стран СНГ представили наиболее яркие книжные проекты. Посетители выставки, а их было около 36 тыс. познакомились с книгами - обладателями Гран-при международного конкурса "Искусство книги" государств - участников СНГ. Члены совета постпредов с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества стран Содружества при подготовке и проведении книжной выставки-ярмарки. Особые слова благодарности были высказаны в адрес Исполнительного комитета СНГ за его активное участие в формировании экспозиции.

Участники заседания обсудили повестку дня своей следующей встречи (она намечена на 18 мая), а также вопросы подготовки и проведения выездного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества, которое пройдет 21-22 июня в Бресте.-0-