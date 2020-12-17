Заседание Совета постпредов стран СНГ прошло в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоялось сегодня в Исполнительном комитете Содружества в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Участники встречи одобрили Совместный план мероприятий Исполкома Содружества, Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ по реализации поручений, исходящих из решений Совета глав правительств СНГ (6 ноября 2020 года), а также предложений, высказанных главами делегаций в ходе данного заседания. Кроме того, члены Совета постпредов подвели итоги работы в 2020 году и обсудили план работы на 2021", - рассказали в пресс-службе.

Всего было проведено 13 заседаний совета, на которых рассмотрено более 70 вопросов о состоянии и перспективах сотрудничества государств СНГ, об итогах заседаний высших органов Содружества и реализации принятых ими документов. Повестки дня заседаний Совета постпредов формировались с учетом приоритетных задач развития СНГ, Концепции председательства Узбекистана в СНГ. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседания Совета постпредов проводились с использованием при необходимости видео-конференц-связи.

Члены Совета постпредов также рассмотрели предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое планируется провести 2 апреля 2021 года в Российской Федерации, согласовали кандидатуру председателя Совета Российского фонда свободных выборов Василия Волкова в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах Президента и референдуме по определению формы правления Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 2021 года. С информацией о председательстве и сотрудничестве в ШОС и ОДКБ выступил Постоянный полномочный представитель Таджикистана при уставных и других органах СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод.

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей состоится 26 января 2021 года.-0-

Фото Исполкома СНГ