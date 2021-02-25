Заседание Совета постпредов стран СНГ прошло в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества под председательством Беларуси прошло сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Постоянные полномочные представители одобрили совместный план мероприятий Исполкома СНГ, Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам (КЭВ) по реализации поручений, исходящих из решений Совета глав государств (18 декабря 2020 года) и Совета министров иностранных дел СНГ (10 декабря 2020 года). Они также обсудили проект дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций на этих заседаниях, и признали целесообразным доработать документ, уточнив структуру и определив механизмы реализации мероприятий. Утвердить дорожную карту планируется на совместном онлайн-заседании Совета постпредов и КЭВ 29 марта", - рассказали в пресс-службе.

Было отмечено, что дорожная карта разрабатывается как долгосрочный документ, который позволит осуществлять качественный мониторинг выполнения намеченных мероприятий и своевременно снимать их с контроля.

Членам Совета постпредов были представлены предложения в проект повестки дня намеченного на 28 мая в Минске заседания Совета глав правительств (СГП) Содружества. Предложения будут проработаны с заинтересованными министерствами и ведомствами, после чего в марте планируется сформировать проект повестки дня СГП.-0-