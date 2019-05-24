Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ пройдет в Москве 29 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств состоится 29 мая в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что в мероприятии примут участие руководители и представители подразделений финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, ОДКБ, органов отраслевого сотрудничества стран Содружества. Исполнительный комитет СНГ на заседании будет представлять директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Альберт Дружинин.

На встрече члены совета намерены обсудить направления взаимодействия при проведении совместных операций в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма на пространстве СНГ, а также вопросы оценки и снижения рисков таких противоправных действий.

Совет руководителей подразделений финансовой разведки был создан в 2012 году. Основными направлениями его деятельности являются организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов стран СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер, содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национальных законодательств государств, разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества, обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.-0-