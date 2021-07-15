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15 июля 2021, 14:18

Заседание совета старейшин прошло в Совете Республики

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось сегодня с участием председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

На обсуждение был вынесен вопрос важный и актуальный: внесение изменений и дополнений в Конституцию. Наталья Кочанова напомнила, что указом Президента создана Конституционная комиссия, в задачи которой входит внесение изменений в Основной закон.

"Глава государства дал нам наставления, что мы должны разработать Конституцию будущего нашей страны. И уже прошло восемь заседаний Конституционной комиссии. 1 августа мы должны проект Конституции с предложениями, которые поступали от граждан, коллективов, должностных лиц, внести на рассмотрение главе государства. Конечно, это не окончательный вариант. Будет всенародное обсуждение. Планируется, что в начале следующего года обновленная Конституция будет вынесена на референдум", - отметила спикер.

По ее словам, совет старейшин объединяет людей мудрых, с большим опытом государственной службы. "Поэтому мы посчитали сегодня необходимым встретиться с вами, рассказать о некоторых новых концептуальных предложениях, которые Конституционная комиссия предлагает внести в Основной закон страны. И ваше мнение будет нам очень важно, потому что вы люди государственные, много лет отработавшие на благо страны, умудренные опытом, - подчеркнула председатель Совета Республики. - Мы должны сегодня жестко ставить заслон всем попыткам внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси, не допустить уничтожения нашей страны. Главная цель нашей работы - сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости. Мы понимаем свою ответственность за будущее Беларуси, потому что по этому закону будут жить будущие поколения, те, кто идет за нами. И для нас это очень важно".

Наталья Кочанова добавила, что сегодня Совет Республики много работает с населением на местах, организовывая выездные президиумы. "Достаточно много встречаемся с людьми для того, чтобы понимать, что волнует жителей того или иного региона. В этой работе мы задействуем весь депутатский корпус. На заседания сессии Совета Республики мы приглашаем председателей районных, городских, поселковых Советов депутатов. Местные советы - это очень нужная форма. Чем больше будет тех людей, которые работают с народом на местах, тем больше будет успех в реализации всех задач, которые поставлены перед нами", - констатировала спикер.

Как отметил председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура, Конституция - Основной закон страны, поэтому без всенародного обсуждения просто невозможно. "По-другому и быть не должно, - сказал он. - Советы старейшин созданы у нас практически при всех облисполкомах. И опыт людей, которые проработали на высоких должностях долгое время в нашей стране, я считаю, должен быть востребован".

"Совет - это совещательный и рекомендательный орган, который вырабатывает свое мнение, высказывает позицию людей, прошедших определенный жизненный путь. Это важно учитывать при решении любых вопросов, - добавил заместитель председателя Совета Республики пятого созыва, член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Анатолий Русецкий. - Мы считаем, что должны внимательно относиться к молодежи, тем, кто сегодня работает и создает нашу страну. Но очень важно также прислушиваться и к поколению, которое создавало страну, приобретая при этом огромный опыт".

Что касается, внесения изменений в Основной закон, то Анатолий Русецкий уверен: "Белорусы примут правильное решение, как делали это всегда".-0-

Фото Оксаны Манчук

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