Заслуженный артист России Михаил Ножкин отмечает юбилей

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту России Михаилу Ножкину сегодня исполняется 85.

Михаил Иванович Ножкин родился в Москве 19 января 1937 года. Ранние годы будущего артиста пришлись на тяжелые военные годы. Отец Михаила Иван Петрович ушел на фронт. Мама работала в три смены операционной сестрой в госпитале для военных. Старший брат, которому было 13, работал на станке, а Мише пришлось с 5 лет заниматься домашним хозяйством, ходить в магазин и выстаивать там в многочасовых очередях.

После окончания школы он получил профессию строителя в техникуме Моссовета, где активно участвовал в самодеятельности. Ножкин совмещал рабочие обязанности с регулярной учебой в театральной студии при московском Театре эстрады. После ее окончания в 1961 году он был с радостью принят в основную труппу театра.

Михаил Иванович продолжал творить не только на сцене, он писал песни. Многие из написанных им композиций исполнил известный певец Владимир Высоцкий, а другие стали популярными саундтреками к советским фильмам лет. Песни на его слова, такие как "Последняя электричка", "Девчонка-проказница", "Честно говоря", "Я люблю тебя, Россия", "А на кладбище все спокойненько", "Образованные просто одолели", "Под городом Ржевом" получили широкую популярность. У артиста набралась целая дискография, в состав которой вошли альбомы с подобными песнями.

В 1967 году Михаил Иванович начал свой путь в кинематографе. Его дебютом стала роль тренера "моржей" в спортивной картине "На два часа раньше". Широкая известность к Ножкину пришла после роли советского контрразведчика Павла Синицына (Бекаса) в детективных фильмах "Ошибка резидента" и "Судьба резидента", который снял Вениамин Дорман. После фильма в стране наблюдался всплеск желающих работать в разведке. К самому Ножкину не раз подходили сотрудники спецслужб и признавались, что пришли в профессию после его Бекаса.

Он также сыграл в таких картинах, как "Каждый вечер в одиннадцать", "Хождения по мукам", кинодилогии "Петр Первый" -"Юность Петра" и "В начале славных дел". Последней работой в его фильмографии стала роль майора Шатохина в боевике "Одиночное плавание". Персонажу Ножкина удается предотвратить катастрофу, спровоцированную американскими спецслужбами. Это был первый советский фильм, который с успехом прошел в 90 странах мира. О картине была масса публикаций в ведущих зарубежных изданиях, сюжеты на влиятельных телеканалах. Иностранные журналисты за эту работу прозвали Михаила Ножкина "русский Рембо".

Кроме актерской работы он писал сценарии к фильмам. В 1982 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за сценарий документального фильма "Ради жизни на земле".

С 1995 года он член Союза писателей России.

Ножкин лауреат литературных премий Александра Твардовского, Сергея Есенина, Виктора Розова, премии академика Владимира Вернадского, "Большая литературная премия России", "На благо России" за многолетнее служение отечественной литературе, премии "Ангел трубящий" Всероссийского музыкального праздника "Ангельский голос России". В 2012 году награжден Орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени "за внимание к трудам по сохранению духовно-нравственных ценностей в обществе и в связи с 75-летием со дня рождения".

В 2020 году поэт-песенник получил ответственную должность первого заместителя председателя правления Союза писателей России.

В XXI веке Михаил Иванович уже не появлялся в новых кинолентах, но продолжил литературное творчество. Издательство "Вече" выпустило две книги поэта с избранными произведениями - "Будь человеком" и "Точка опоры".

Ножкин активно продолжает концертную и политическую деятельность, выступая на патриотических мероприятиях и торжествах.-0-