Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 19 января 2022
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:27 В Могилеве в результате ДТП загорелось такси Происшествия
07:21 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске на 13 участках Регионы
07:08 Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open Спорт
07:01 Картина дня: совещание по обновлению Конституции, экспорт медуслуг и итоги акции "Наши дети" Общество
07:00 Заслуженный артист России Михаил Ножкин отмечает юбилей Общество
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Ножкина с 85-летием Президент
07:00 "Убежден, что граждане под надежной защитой". Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником Президент
00:52 В результате взрыва в доме в Нью-Йорке один человек погиб и девять пострадали В мире
00:14 Белорусские гандболисты победили австрийцев в матче чемпионата Европы Спорт
18.01.22
18.01.22 23:54 Команды Марокко и Габона вышли в 1/8 финала Кубка Африки по футболу Спорт
18.01.22 23:44 ФОТОФАКТ: Крещенское купание на территории Всехсвятской церкви Регионы
18.01.22 23:14 Ученые разработали нейросеть, способную предугадывать тяжесть течения коронавирусной инфекции Технологии
18.01.22 22:29 Два взрыва произошли в Могадишо В мире
18.01.22 22:00 ФОТОФАКТ: Сотрудники "Гомсельмаша" окунулись в крещенскую воду в старом русле реки Сож Регионы
18.01.22 21:53 В Мозыре вынесли приговор двум участникам массовых беспорядков Происшествия
18.01.22 21:51 Водитель легковушки пострадала при столкновении с грузовиком в Минске Происшествия
18.01.22 21:44 Неделя профориентации стартовала в лицее МЧС Общество
18.01.22 21:40 Гандболисты Германии победили поляков в матче чемпионата Европы Спорт
18.01.22 21:35 Действие режима ЧП завершилось во всех регионах Казахстана В мире
18.01.22 21:28 Сенатор: в свете исторических событий крайне важно не допустить повторения войн Общество
18.01.22 21:12 "Снежный снайпер": около 350 школьников Витебской области поборются за выход в республиканский этап Спорт
18.01.22 20:58 Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плей-офф Кубка африканских наций по футболу Спорт
18.01.22 20:46 Ярошевич: достижения 2021 года позволяют более уверенно прогнозировать экономическое развитие страны Экономика
18.01.22 20:34 ФОТОФАКТ: Окунание в купель на Крещение в Минске Регионы
18.01.22 20:32 Белорусские паралимпийцы завоевали еще две награды ЧМ в Лиллехаммере Спорт
18.01.22 20:28 Молния ударила в самолет "Уральских авиалиний" В мире
18.01.22 20:18 ЕЭК разработала допмеры по популяризации в ЕАЭС электромобилей Экономика
18.01.22 20:08 В мире за неделю выявлено более 18 млн случаев заражения COVID-19 В мире
18.01.22 20:08 ФОТОФАКТ: Православные встречают Крещенский сочельник Общество
18.01.22 19:51 Еще три белорусских полярника прибыли в Антарктиду с грузом экспедиции Общество
Все новости
Все новости
Общество
19 января 2022, 07:00

Заслуженный артист России Михаил Ножкин отмечает юбилей

Михаил Ножкин. Фото ТАСС
Михаил Ножкин. Фото ТАСС

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту России Михаилу Ножкину сегодня исполняется 85.

Михаил Иванович Ножкин родился в Москве 19 января 1937 года. Ранние годы будущего артиста пришлись на тяжелые военные годы. Отец Михаила Иван Петрович ушел на фронт. Мама работала в три смены операционной сестрой в госпитале для военных. Старший брат, которому было 13, работал на станке, а Мише пришлось с 5 лет заниматься домашним хозяйством, ходить в магазин и выстаивать там в многочасовых очередях.

После окончания школы он получил профессию строителя в техникуме Моссовета, где активно участвовал в самодеятельности. Ножкин совмещал рабочие обязанности с регулярной учебой в театральной студии при московском Театре эстрады. После ее окончания в 1961 году он был с радостью принят в основную труппу театра.

Михаил Иванович продолжал творить не только на сцене, он писал песни. Многие из написанных им композиций исполнил известный певец Владимир Высоцкий, а другие стали популярными саундтреками к советским фильмам лет. Песни на его слова, такие как "Последняя электричка", "Девчонка-проказница", "Честно говоря", "Я люблю тебя, Россия", "А на кладбище все спокойненько", "Образованные просто одолели", "Под городом Ржевом" получили широкую популярность. У артиста набралась целая дискография, в состав которой вошли альбомы с подобными песнями.

В 1967 году Михаил Иванович начал свой путь в кинематографе. Его дебютом стала роль тренера "моржей" в спортивной картине "На два часа раньше". Широкая известность к Ножкину пришла после роли советского контрразведчика Павла Синицына (Бекаса) в детективных фильмах "Ошибка резидента" и "Судьба резидента", который снял Вениамин Дорман. После фильма в стране наблюдался всплеск желающих работать в разведке. К самому Ножкину не раз подходили сотрудники спецслужб и признавались, что пришли в профессию после его Бекаса.

Он также сыграл в таких картинах, как "Каждый вечер в одиннадцать", "Хождения по мукам", кинодилогии "Петр Первый" -"Юность Петра" и "В начале славных дел". Последней работой в его фильмографии стала роль майора Шатохина в боевике "Одиночное плавание". Персонажу Ножкина удается предотвратить катастрофу, спровоцированную американскими спецслужбами. Это был первый советский фильм, который с успехом прошел в 90 странах мира. О картине была масса публикаций в ведущих зарубежных изданиях, сюжеты на влиятельных телеканалах. Иностранные журналисты за эту работу прозвали Михаила Ножкина "русский Рембо".

Кроме актерской работы он писал сценарии к фильмам. В 1982 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за сценарий документального фильма "Ради жизни на земле".

С 1995 года он член Союза писателей России.

Ножкин лауреат литературных премий Александра Твардовского, Сергея Есенина, Виктора Розова, премии академика Владимира Вернадского, "Большая литературная премия России", "На благо России" за многолетнее служение отечественной литературе, премии "Ангел трубящий" Всероссийского музыкального праздника "Ангельский голос России". В 2012 году награжден Орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени "за внимание к трудам по сохранению духовно-нравственных ценностей в обществе и в связи с 75-летием со дня рождения".

В 2020 году поэт-песенник получил ответственную должность первого заместителя председателя правления Союза писателей России.

В XXI веке Михаил Иванович уже не появлялся в новых кинолентах, но продолжил литературное творчество. Издательство "Вече" выпустило две книги поэта с избранными произведениями - "Будь человеком" и "Точка опоры".

Ножкин активно продолжает концертную и политическую деятельность, выступая на патриотических мероприятиях и торжествах.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость
Новости рубрики Общество
Картина дня: совещание по обновлению Конституции, экспорт медуслуг и итоги акции "Наши дети"
Фото МЧС Неделя профориентации стартовала в лицее МЧС
Фото из архива Сенатор: в свете исторических событий крайне важно не допустить повторения войн
ФОТОФАКТ: Православные встречают Крещенский сочельник
Фото участников 12-й Белорусской антарктической экспедиции Еще три белорусских полярника прибыли в Антарктиду с грузом экспедиции
Фото из архива Первый зампредседателя ГПК проведет 19 января личный прием граждан
Главное
Во время совещания Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес
Лукашенко провел рабочую встречу с Кочановой
В ближайшие дни доработанный проект обновленной Конституции Беларуси будет внесен Президенту
В МИД рассказали подробности встречи Макея с представителями гражданского общества Литвы
Топ-новости
Картина дня: совещание по обновлению Конституции, экспорт медуслуг и итоги акции "Наши дети"
"Убежден, что граждане под надежной защитой". Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником
Белорусские паралимпийцы завоевали еще две награды ЧМ в Лиллехаммере
Ярошевич: достижения 2021 года позволяют более уверенно прогнозировать экономическое развитие страны
Минобороны рассказало иностранным атташе подробности о проверке сил реагирования СГ
"Снежный снайпер": около 350 школьников Витебской области поборются за выход в республиканский этап
ФОТОФАКТ: Православные встречают Крещенский сочельник
Директор НЦПИ: обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции поступило очень мало
Иванов: проголосовав на референдуме, белорусы определят судьбу страны
Симакова об итогах акции "Наши дети": мы видим неравнодушие каждого жителя страны
"Вы всегда были хорошими соседями": зачем в Беларусь приехала делегация гражданского общества Литвы
Румак: все религиозные конфессии объединяет стремление сохранить мир и спокойствие в обществе
"РитуалГранит": эксклюзивные памятники со скидкой до 40%
Экспорт белорусских медуслуг в 2021 году вырос на 20%
Участнику Великой Отечественной войны Ивану Назаренко исполнилось 100 лет
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.