Заслуженный юрист Беларуси рассказал, какие перспективы открывает обновление Конституции

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие перспективы открывает предложенный вариант Конституции для белорусского государства и общества, рассказал заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Григорий Василевич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Если говорить о ключевых моментах, можно отметить расширение правового статуса человека-гражданина, прежде всего социально-экономических прав и свобод - это важная составляющая развития нашей страны как социального государства. Кроме того, это демократизация политической системы, ее дальнейшего развития. Это проявляется и в уточнении той системы сдержек и противовесов, которые есть в действующей Конституции. Благодаря этим изменениям складывается уже совершенно иная властная парадигма", - сказал Григорий Василевич.

Более того, подчеркнул юрист, расширяется именно народное представительство, возможность граждан участвовать в управлении делами государства и общества. "Также есть ряд других позиций, которые направлены на защиту интересов нашего общества, сохранение традиционных ценностей, государственного суверенитета. Эти позиции являются ключевыми и характеризуют изменения, которые предлагаются на республиканском референдуме", - добавил он.

"Очень надеюсь, граждане понимают, что мы должны двигаться вперед, надо дальше совершенствовать систему отношений, которая уже сложилась. Думаю, большинство людей осознают, что лучше двигаться вперед, чем консервировать то, что есть. 27 февраля покажет, какой будет итог", - заключил Григорий Василевич.-0-