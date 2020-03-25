Застрявшие в Гоа белорусские туристы вылетели в Москву

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы, которые не могли уехать из индийского штата Гоа, вылетели в Москву. Такая информация размещена на сайте Министерства спорта и туризма, сообщает БЕЛТА.

На борт самолета, который совершает полет по маршруту Даболим - Москва, взяли 66 пассажиров, 62 из них - граждане Беларуси, трое - России, один - Украины. При этом 51 белорус отправлялся в путешествие в Индию как организованный турист, остальные - самостоятельно. Самолет должен прибыть в международный аэропорт Шереметьево, после чего пассажиры в течение 24 часов обязаны покинуть транзитную зону и вылететь к себе домой.

Как отметила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович, ситуация с этой группой складывалась непросто. "Пришлось подключаться очень многим службам, чтобы вернуть наших соотечественников домой. Мы все время были на связи с Министерством иностранных дел, посольством Беларуси в Индии, Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, туристическими компаниями. Большую помощь оказало руководство Федерального агентства по туризму России. Благодаря прямым контактам удалось добиться от компании "Библио-Глобус" выполнения обязательств по доставке туристов в пункт назначения. Мы рады, что эта история завершается позитивно",- сказала она.

Проблемы возникли после распоряжения российского правительства от 16 марта об ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Беларуси. После переговоров на высоком уровне вышло новое распоряжение правительства России от 20 марта, которое разрешает транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию РФ. Речь идет о транзите белорусских граждан, возвращающихся домой из третьих стран.

По прогнозам директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, к 30 марта практически все организованные туристы - граждане Беларуси должны быть возвращены на родину.-0-