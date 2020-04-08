Застрявшим белорусским дальнобойщикам разрешили пересечь афгано-узбекскую границу

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским дальнобойщикам, которые из-за карантина на несколько месяцев застряли на афгано-узбекской границе, разрешили въехать в Узбекистан, и теперь они возвращаются на родину. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

"По информации, полученной от узбекской стороны и подтвержденной руководством белорусских компаний-автоперевозчиков, грузовые автомобили под управлением белорусских водителей пересекли афгано-узбекскую границу и въехали на территорию Узбекистана", - рассказали в посольстве.

Всего, по имеющимся сведениям, на родину следуют шесть белорусских водителей. Их грузовые автомобили зарегистрированы в Беларуси, Литве и России. "После дезинфекции автомобили проследуют под конвоем транзитом по территории Узбекистана. По предварительным договоренностям с казахстанской и российской сторонами, автомобилям также будет предоставлена возможность транзита по территории Казахстана и России", - добавили в дипмиссии.-0-