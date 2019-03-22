Застройщик "А-100 Девелопмент" презентовал таунхаусы в жилом комплексе "Зеленая гавань"

В жилом комплексе "Зеленая гавань" под Минском приступают к возведению нового типа жилья – таунхаусов. Застройщик "А-100 Девелопмент" представил и запустил в продажу дома с двухэтажными квартирами, свободными планировками, отдельным входом, местами для автомобилей и собственными земельными участками.

Жилой комплекс "Зеленая гавань" возводится в 3,5 км от Минска и соседствует с полями для гольфа, а также с заказником "Стиклево". Основная идея нового проекта – жизнь на природе с городским комфортом. На территории комплекса появится вся необходимая инфраструктура, а также площади, бульвары, скверы, аллеи и места для отдыха, а в будущем "Зеленую гавань" свяжут с Минском еще и городским транспортом.

Часть комплекса, который разработан при участии английского архитектурного бюро JTP, займут таунхаусы. Специалисты компании из Лондона спроектировали несколько десятков комплексов в Лондоне, Ноттингеме, Ричмонде, Праге, Москве и других городах мира. В минский проект они постарались внести лучшие решения, характерные для жилых комплексов вблизи полей для гольфа.

Жилой комплекс "Зеленая гавань" развивает идею "загородной жизни под ключ". Покупатель получает не только дом, но и участок, а вместе с ними – развитую современную инфраструктуру и круглогодичное обслуживание. В минуте ходьбы предусмотрено все необходимое для отдыха и развлечений: поле для гольфа, спортивные площадки, скверы, кафе и рестораны, маршруты для велосипедов и бега, зоны воркаута и многое другое.

– В мире давно наблюдается высокий спрос на гольф-недвижимость. Это объясняется тем, что, как правило, поля для гольфа создаются в самых красивых и живописных местах, – отметила директор "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик. – Сейчас мы выводим в продажу новый тип жилья – таунхаусы. На мой взгляд, это идеальный вариант для загородной жизни, поскольку таунхаусы представляют собой симбиоз частного дома и городской квартиры. И подходят для людей, которые хотят жить в собственном доме, но не готовы тратить большой бюджет. Человека часто останавливает то, что надо отвечать за свой дом и ухаживать за земельным участком. Таунхаусы как раз и позволят вести загородный образ жизни, но не обременять себя излишними заботами.

Таунхаусы разместятся вокруг коттеджей, которые уже вызвали всплеск интереса на рынке. Всего за месяц со старта продаж были раскуплены практически все частные дома.

В "Зеленой гавани" таунхаусы представлены в домах, которые состоят из 3–6 блоков. У каждой семьи будет свой отдельный вход, земельный участок и место для парковки двух автомобилей. Застройщик запроектировал таунхаусы разной формы и площади – на 127 и 137 квадратных метров. Высота потолков в будущих квартирах – 2,8 м. И по традиции – французские окна в пол для того, чтобы помещения были максимально светлыми и уютными.

Специально для таунхаусов в "Зеленой гавани" застройщик разработал уникальные планировочные решения, благодаря которым все планировки свободные и функциональные – каждый собственник сможет адаптировать пространство под свои потребности. Дома возводятся по технологии сборного железобетона. При этом у каждой семьи будет собственная коробка и собственные боковые стены, между которыми расположат утеплитель для повышенной звукоизоляции и теплоизоляции.

Каждый таунхаус продается в комплекте с земельным участком площадью от 80 до 280 квадратных метров. Этой территории будет достаточно для того, чтобы посадить собственный сад, огород, организовать зону отдыха или барбекю, построить индивидуальную детскую площадку.

– Что важно, дома будут построены не из типовых, а из уникальных конструкций. Все элементы таунхаусов разработаны в соответствии с аутентичной архитектурой жилого комплекса, которая не повторяет ни одну застройку в Беларуси или какой-либо другой стране мира. Такие дома призваны обеспечить городской уют за пределами столицы и в то же время радовать глаз, не отвлекать внимание от красоты природы, а деликатно дополнять ее, – отметил главный архитектор проекта Святослав Маляревский.

Приобретая жилье в "Зеленой гавани", будущие жители становятся обладателями не только качественно возведенных домов, но и развитой современной инфраструктуры. Именно недостаточная инфраструктура становится препятствием для многих людей, которые мечтают жить за городом. В "Зеленой гавани" этот вопрос решает застройщик. Так, в жилом комплексе будут проложены коммуникационные сети, построены дороги, маршруты для велосипедов, бега и прогулок, площадки для отдыха и воркаута, площади и другие общественные пространства, бульвары и аллеи, коммерческие объекты, а также детские сады, школы, торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-центр, паркинг, многочисленные детские площадки.

Еще один актуальный для загородного комплекса вопрос – это безопасность. В "Зеленой гавани", как и в других проектах "А-100 Девелопмент" (Новая Боровая и Пирс) будет реализована система видеонаблюдения без слепых зон – она функционирует в режиме 24/7 и с возможностью вывода изображения на мобильное устройство.

Благодаря работе собственной эксплуатирующей компании "А-100 Комфорт", чистота и ухоженность жилого комплекса всегда будут на самом высоком уровне. При этом жители получат широкий ассортимент дополнительных услуг, а также специальное мобильное приложение, через которое можно будет решать любые вопросы в пару кликов.

На таунхаусы в "Зеленой гавани" сейчас действует раннее бронирование. При предзаказе дома доступны по сниженным ценам. Стоимость "квадрата" – 1300 долларов, а стоимость таунхаусов на старте продаж составляет от 169 тыс. долларов.

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