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07 февраля 2022, 12:31

Засуха, ураганы, пожары. Минлесхоз рассказал о влиянии природных катаклизмов на зеленый фонд

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Анастасия Гурина сообщила во время заседания круглого стола БЕЛТА на тему "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов?", как отразилось потепление климата на состоянии белорусских лесов.

"Потепление климата негативно отразилось на состоянии лесов не только в Беларуси, но и в целом в мире. В последние годы лесное хозяйство является одной из наиболее уязвимых к климатическим изменениям отраслей экономики республики. Непосредственно неблагоприятные погодные явления, такие как ураганные ветры и засухи, стали более частыми, и их воздействие на лесные насаждения более разрушительными. За последние три года площадь насаждений, поврежденных сильными ветрами, требующих проведения сплошных санитарных рубок, в среднем составила около 3 тыс. га. С начала этого года было поставлено на учет 750 га насаждений, которые непосредственно требуют проведения сплошных санитарных рубок", - рассказала Анастасия Гурина.

По ее словам, в целом ветровальные насаждения разрабатываются как правило механизированным способом, без подключения человеческого фактора для исключения случаев травматизма. Лесхозы на постоянной основе проводят обследования лесного фонда и непосредственно сразу же осуществляют отвод, то есть все последствия климатических изменений находятся под контролем.

"В то же время засуха - это комплекс причин. Одна из них - понижение уровня грунтовых вод, вследствие чего снижается биологическая устойчивость лесных насаждений и возникают очаги стволовых вредителей. При проведении мероприятий в очагах стволовых вредителей и усыхающих хвойных деревьев в целом за пять лет были проведены рубки на площади 138,5 тыс. га. В 2018 году был пик усыхания хвойных насаждений - как еловых, так и сосновых. Тогда санитарные рубки достигали 49 тыс. га. По состоянию на 1 января 2022 года санитарные рубки в целом по территории лесного фонда республики проводятся непосредственно на площади 8,5 тыс. га", - сказала консультант.

Ведомством разработана стратегия адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года. На постоянной основе проводится работа по увеличению лесистости территории страны, так как именно зеленый фонд играет решающую роль в регулировании температурного режима на планете и является главным поглотителем углекислого газа. "Для повышения устойчивости насаждений к климатическим изменениям и другим природным факторам, в том числе лесным пожарам, осуществляется увеличение доли создания смешанных насаждений. В случае потери одной породы, если вдруг такое произойдет, такое насаждение все равно будет выполнять свои средозащитные функции, - пояснила Анастасия Гурина. - Для увеличения эффективности насаждений на ограниченной площади необходимо повышать его продуктивность. Поэтому в этой связи целевым показателем стратегии адаптации лесного хозяйства является увеличение среднего запаса насаждений".

Как отметила специалист, в целом за 25 лет в видовом разнообразии белорусских лесов не произошли какие-то значительные изменения. "Наблюдаются падание доли сосны и ели, при этом увеличилась доля березы и ольхи черной. Что касается пихты непосредственно как породы, то она не является основной лесообразующей породой в Беларуси и для ее выращивания из семян необходим достаточно длительный процесс акклиматизации. Поэтому для промышленного выращивания этой породы целесообразности никакой нет. Кроме того, пихта - это интродуцент, используется для озеленения и благоустройства территории", - добавила она.-0-

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