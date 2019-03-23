23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затраты на оказание услуг ЖКХ за последние три года снизились в Беларуси более чем на Br450 млн. Об этом в интервью газете
Первый замминистра подчеркнул, основной акцент при выполнении задачи снижения затрат делается на механизм планово-расчетных цен. "В прошлом году в сфере ЖКХ удалось сэкономить более Br83 млн. Всего же за последние три года затраты снизились более чем на Br450 млн. Во многом так происходит благодаря внедрению механизма планово-расчетных цен. Поясню: в 2015 году была внедрена система финансирования строго регламентированных затрат на оказание услуг водоснабжения, водоотведения (канализации), теплоснабжения и горячего водоснабжения, техобслуживания, техобслуживания лифта, обращения с твердыми коммунальными отходами по планово-расчетным ценам. Минжилкомхоз систематически анализирует затраты, в том числе на предмет их снижения, и "диктует" планово-расчетные цены. Это в результате сдерживает тарифы на жилищно-коммунальные услуги для конечного потребителя. Кроме того, такое финансирование подстегнуло организации отрасли жить по средствам и быть максимально заинтересованными в сокращении своих затрат", - рассказал Геннадий Трубило.
При этом он добавил, что резервы для экономии еще есть, если рачительно использовать топливно-энергетические ресурсы, увеличить использование местных видов топлива, уменьшенить технологические потери тепловой энергии и воды, а также за счет оптимизации численности работников, сокращения накладных расходов.-0-
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