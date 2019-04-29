Затруднения при оформлении грузовиков возможны в литовском пункте пропуска "Лаворишкес"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затруднения при оформлении грузового транспорта возможны в сопредельном с "Котловкой" пропускном пункте на границе с Литвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"По поступившей от литовских контрольных служб информации, в течение ближайших суток в литовском пункте пропуска "Лаворишкес" оформление грузовых транспортных средств будет носить неритмичный характер. Это связано с некоторыми затруднениями на сопредельной стороне", - проинформировали в ведомстве.

Госпогранкомитет рекомендует грузоперевозчикам учитывать эту информацию и выбирать менее загруженные направления.-0-