Завалей: основная угроза и опасность переписывания истории находится в информационном пространстве

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная угроза и опасность переписывания истории находится в информационном пространстве. Об этом заявил во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Игорь Завалей.

"Внесена ст.15 в проект Конституции, которая гласит, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. И мы здесь говорим не про учебники, в них и так про все это написано. В первую очередь мы говорим об информационном пространстве. Вот здесь у нас основная угроза и опасность переписывания истории, - сказал Игорь Завалей. - Нам, взрослым, кажется, как можно поверить, что мы первые напали, а не Германия. А вот для подростка, который, по сути, чистый лист, интернет - это истина в первой инстанции. И он еще будет думать, где правда: то, что ему рассказали в школе, или то, что написал его любимый блогер, который для него является лидером мнений. Вот еще что важно - необходимо создать лидеров мнений. Потому что один человек, выложив пост со своим мнением, формирует мнение у миллионов людей. И это не преувеличение. Мы все знаем, что у некоторых блогеров в подписчиках по 10, 20, 30 млн человек".

Депутат подчеркнул, что сегодня для всех стало очевидным, как за пределами нашей страны создаются деструктивные инфоповоды, которые дискредитируют наше государство. "И тем самым формируя мнение как за пределами, так и внутри страны. И в основном, конечно, это имеет влияние на молодое поколение. И все что здесь (в интернете. - Прим. БЕЛТА) - это для них правда. И нам необходимо двигаться семимильными шагами в этом направлении", - констатировал он.-0-

Фото Максима Гучека