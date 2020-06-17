Завалей: только личным примером можно привить детям желание вести здоровый образ жизни

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только личным примером можно привить детям желание вести здоровый образ жизни. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Национального собрания, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Игорь Завалей. Он поддержал семейный интернет-челлендж БРСМ "#раЗАм з бацькам", приуроченный ко Дню отца.

"С большим энтузиазмом принимаю эстафету семейного челленджа и обязательно проведу онлайн-тренировку вместе со своим семилетним сыном. Наш ролик "#раЗАм з бацькам" размещу в социальных сетях и передам эстафету друзьям. Знаю, что к семейному спортивному проекту планируют присоединиться многие известные в стране люди вместе со своими детьми. Среди них - тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Михаил Грабовский, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич, директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий и многие другие. Только на личном примере мы сможем привить полезные привычки детям, будь то спорт или чтение книг", - сказал Игорь Завалей.

По его словам, сегодня особенно важно понимать, что только общими усилиями всех заинтересованных можно вырастить здоровую нацию и преодолеть любые проблемы. "Главное - вырастить достойное поколение, которому в будущем не страшно будет передать нашу независимую Беларусь", - добавил парламентарий.

Республиканский интернет-челлендж "#раЗАм з бацькам" направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие отцовско-детских отношений и популяризацию здорового образа жизни. Проект реализуется с 18 по 21 июня под эгидой БРСМ. Для участия в челлендже необходимо создать видеоролики о том, как папы и их маленькие дети вместе занимаются физической культурой, а затем разместить их на личных страницах в соцсетях, сопроводив хештегами #папазал #деньотца, #раЗАмзбацькам.-0-