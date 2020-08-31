Заведующая яслями-садом: цель учреждений образования - вырастить добрых и здоровых граждан

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель учителей и учреждений образования - вырастить добрых, здоровых граждан страны, заявила журналистам заведующая яслями-садом №549 города Минска Наталья Петроневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В новый учебный год дошкольные учреждения образования вступают с прекрасным настроением и замечательными планами. В педагогическом коллективе как такового напряжения нет. Цель учителей и учреждений образования одна - вырастить добрых, здоровых граждан нашей страны", - сказала Наталья Петроневич.

Сегодня в Минске проходит городской форум педагогических работников столицы "Минск - город, который учит, город, который учится". Он объединил около 800 педагогических работников. "Эта встреча позволит услышать об основных направлениях развития системы образования. Кроме того, это прекрасная возможность вновь увидеть своих коллег, получить заряд бодрости и положительных эмоций", - добавила заведующая яслями-садом.-0-