Завершается прием документов в вузы на платную форму обучения

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня завершается прием документов в высшие учебные заведения Беларуси на платную форму обучения, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Сегодня завершается прием документов для получения высшего образования на платной основе. С 15 ноября возобновится прием документов на сельскохозяйственные специальности в заочной форме получения образования", - рассказал Сергей Касперович.

По его словам, всего в 2019 году в вузы на платную форму планируется принять более 28 тыс. человек. При этом увеличены объемы подготовки по специальностям IT-профиля, физической культуры и спорта. -0-