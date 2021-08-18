Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя"

Кроме того, по мнению спикера, в настоящее время актуальна тема травматизма среди детей.







"В республике создан целый ряд модельных центров по профилактике детского травматизма. Так, в РНПЦ мы собираем мам, беременных женщин и всех желающих и проводим интерактивные занятия по профилактике травматизма детей в квартире, дома. Это интересная методика, и она пользуется успехом среди родителей", - констатировала Елена Улезко.-0-

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