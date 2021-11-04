Завершен прием заявок для участия в новом сезоне проекта "100 идей для Беларуси"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи завершил прием заявок на 11-й сезон республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

"В этом году прием заявок был продлен, и у ребят появилась дополнительная возможность доработать проекты. Но уже сегодня в формате презентационных выставок в Беларуси стартовали зональные и районные туры. Они будут проходить весь ноябрь, - рассказала Наталья Столпинская. - Важная особенность этого сезона: перед каждым региональным отбором участников будут обучать созданию, презентации, реализации и продвижению молодежных разработок. К примеру, в Борисове состоится обучающий интенсив для молодых новаторов на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства, продвижение стартапов с учетом правовых аспектов", в Минске - на тему "Современные эффективные презентации", в Сенно запланирован мастер-класс от местного предпринимателя на тему "Главное об идее за пять минут". В Гомеле намечена презентация полезных практических советов - лайфхаков от победителей проекта "100 идей для Беларуси" прошлых лет".

В этом сезоне организаторы предоставили молодежи возможность участвовать в проекте "100 идей для Беларуси" в 10 номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и фермерство", "Промышленные и строительные технологии", "Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)", "Химические технологии, нефтехимия", "Информационно-коммуникационные технологии", "Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)", "Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество и социальная сфера", "Лучшая бизнес-идея".

Организуют проект Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-