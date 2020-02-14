Завершено создание Центра бизнес-авиации в Национальном аэропорту Минск

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание Центра бизнес-авиации в Национальном аэропорту Минск завершено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Реализация инвестпроекта по созданию Центра бизнес-авиации на территории Национального аэропорта Минск завершена. Там появился современный мультифункциональный объект, который включает в себя ангарный комплекс для хранения и обслуживания самолетов общей площадью более 4000 кв.м и терминал для приема пассажиров", - проинформировали в министерстве.

Проект реализовывался ЗАО "Инвестиционное финансирование" под эгидой Минтранса на протяжении 2016-2019 годов. Непосредственно строительство заняло 16 месяцев, оно завершилось в декабре 2019 года.

Как ожидается, создание Центра бизнес-авиации позволит повысить коммерческую привлекательность аэропорта и переориентировать часть владельцев воздушных судов из аэропортов России, стран Балтии и Скандинавии. Это в свою очередь положительно скажется на инвестиционной привлекательности Беларуси в целом.

Главным преимуществом бизнес-авиации является возможность выполнять внутренние и международные перевозки независимо от расписания и по любым маршрутным направлениям с различной протяженностью.-0-