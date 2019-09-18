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Общество
18 сентября 2019, 15:24

Завершилась активная фаза учения "Щит Союза-2019"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилась активная фаза совместного оперативного учения Беларуси и России "Щит Союза - 2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соединения и воинские части отработали навыки ведения боевых действий за удержание оборонительных рубежей, отражения ударов средств воздушного нападения, высадки воздушного десанта, авиационной поддержки обороняющихся войск, а также стабилизации обстановки.

"Отработаны боевые действия по стабилизации обстановки в рамках выполнения поставленных задач. Создана динамичная и быстро меняющаяся обстановка, которая заставляет командиров и командующих принимать решения в кратчайшие сроки, решения неординарные, которые не прописаны в каких-то руководящих документах. Мы уходим от букварей и переходим к действиям, которые позволяют выполнять поставленные задачи наиболее качественно", - рассказал журналистам руководитель учения, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси Олег Белоконев.

По его словам, во время учений система управления демонстрирует высокую степень устойчивости. "Вы наблюдали, что применяются разнородные силы и средства, достаточно сложно идет процесс управления. Но система управления, несмотря на то, что идет сильное радиоэлектронное воздействие и подавление показывает достаточно высокую степень устойчивости. В настоящее время 19-я механизированная бригада передана в состав первой танковой армии и управление этим подразделением осуществляет командующий войсками армии. Учитывая, что и техника, и язык у нас один, проблем в этом не возникает", - подчеркнул Олег Белоконев.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь Олег Белоконев
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь Олег Белоконев

Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков
Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси положительно оценил боевые качества военнослужащих во время учений. "Я хочу поблагодарить личный состав, который принимает участие в учениях за их умения, навыки и, безусловно, высочайшие результаты, которые они показывают здесь. Российских коллег - за предоставление уникального полигона, на котором мы выполняем задачи днем и ночью", - добавил он.

Как сообщалось, учение "Щит Союза - 2019" началось 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в маневрах задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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вооруженные силы Министерство обороны Союзное государство учения
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