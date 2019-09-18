Завершилась активная фаза учения "Щит Союза-2019"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилась активная фаза совместного оперативного учения Беларуси и России "Щит Союза - 2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соединения и воинские части отработали навыки ведения боевых действий за удержание оборонительных рубежей, отражения ударов средств воздушного нападения, высадки воздушного десанта, авиационной поддержки обороняющихся войск, а также стабилизации обстановки.
"Отработаны боевые действия по стабилизации обстановки в рамках выполнения поставленных задач. Создана динамичная и быстро меняющаяся обстановка, которая заставляет командиров и командующих принимать решения в кратчайшие сроки, решения неординарные, которые не прописаны в каких-то руководящих документах. Мы уходим от букварей и переходим к действиям, которые позволяют выполнять поставленные задачи наиболее качественно", - рассказал журналистам руководитель учения, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси Олег Белоконев.
По его словам, во время учений система управления демонстрирует высокую степень устойчивости. "Вы наблюдали, что применяются разнородные силы и средства, достаточно сложно идет процесс управления. Но система управления, несмотря на то, что идет сильное радиоэлектронное воздействие и подавление показывает достаточно высокую степень устойчивости. В настоящее время 19-я механизированная бригада передана в состав первой танковой армии и управление этим подразделением осуществляет командующий войсками армии. Учитывая, что и техника, и язык у нас один, проблем в этом не возникает", - подчеркнул Олег Белоконев.
Начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси положительно оценил боевые качества военнослужащих во время учений. "Я хочу поблагодарить личный состав, который принимает участие в учениях за их умения, навыки и, безусловно, высочайшие результаты, которые они показывают здесь. Российских коллег - за предоставление уникального полигона, на котором мы выполняем задачи днем и ночью", - добавил он.
Как сообщалось, учение "Щит Союза - 2019" началось 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в маневрах задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-
Фото Рамиля Насибулина