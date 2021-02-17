Завершилась иммунизация медработников Беларуси первым компонентом вакцины "Спутник V"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилась вакцинация медработников Беларуси первой дозой российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Медработники, которые находились в зоне риска, были вакцинированы первыми. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи были отработаны заранее.

Из числа медработников, которые подали заявки на первый этап вакцинации, в Брестской области привиты 3460 человек, в Витебской - 3950, Гомельской - 5495, Гродненской - 1795, Минске - 2285, Минской области - 2324, Могилевской - 1635. Вакцинацию прошли те медработники, которым это было разрешено по состоянию здоровья.

Также завершен процесс вакцинации работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

В Минздраве добавили, что иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. В Беларуси вакцинация проводится в добровольном порядке.-0-