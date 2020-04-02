Завершилась проверка территориальных войск в Клецке и Клецком районе

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке прошло командно-штабное учение, которое стало итогом проверки войск территориальной обороны города Клецка и Клецкого района. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Фото военного информационного агентства "Ваяр"

"Призванные из запаса военнослужащие совместно с представителями МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне важных объектов, а также по борьбе с незнакомыми вооруженными формированиями. За работой военнообязанных наблюдал начальник Генштаба генерал-майор Александр Вольфович, который дал высокую оценку их действиям", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, ранее в Клецке был развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Были призваны почти 180 военнообязанных.-0-

Фото военного информационного агентства "Ваяр"