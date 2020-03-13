Завершилась совместная тренировка на полигоне Лосвидо, британские военные уедут 15 марта

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Лосвидо завершилась совместная белорусско-британская тренировка. Убытие британских военнослужащих из Беларуси запланировано на 15 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В церемонии закрытия приняла участие посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс.

"Первые отзывы военнослужащих из Великобритании показывают, что такие мероприятия действительно ценны, особенно когда они проводятся на двусторонней основе", - отметила она.

Посол подчеркнула, что в годы Второй мировой войны и белорусы, и британцы боролись с фашизмом. Она обратила внимание на национальное стремление белорусов предотвращать конфликты. "И в этом стремлении мы вас поддерживаем", - заверила Жаклин Перкинс.

"Понимание истории, полученное в минувшие выходные во время визитов военнослужащих 42-го батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании в Хатынь и в музей истории Великой Отечественной войны, так же важно, как и обмен военными навыками", - считает дипломат.

Как сообщалось, совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан" началась 2 марта на полигоне 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Лосвидо. Мероприятие проходило на двусторонней основе согласно взаимодействию по вопросам подготовки миротворческого персонала. Это особенно актуально с точки зрения планируемого расширения участия Беларуси в миротворческой деятельности ООН. Тренировка не является частью каких-либо многосторонних учений. Подобные мероприятия с британской стороной проводятся регулярно с 2018 года на территории обеих стран.

В совместной тренировке принимали участие 28 военнослужащих 42-го батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляла миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.-0-