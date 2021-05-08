Завершились лабораторные испытания очередных серий вакцины "Спутник V", произведенных в Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершились трехнедельные лабораторные испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи очередных серий вакцины Спутник V, произведенных на РУП "Белмедпрепараты". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Вакцина прошла контроль качества. В этой связи специалисты РУП "Белмедпрепараты" отгрузили 358 тыс. доз первого компонента вакцины в адрес РУП "Белфармация". Именно это предприятие доставляет вакцину в регионы с полным соблюдением холодовой цепи.

В Минздраве напомнили, что по данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тыс. человек в целом по стране.-0-