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14 ноября 2021, 10:45

Завершился первый этап акции МЧС "Не прожигай свою жизнь"

Фото МЧС
Фото МЧС

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью предупреждения возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении в республике проходит акция "Не прожигай свою жизнь". Первый этап продлился с 1 по 12 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"За это время пропагандисты МЧС успели побывать в трудовых коллективах промышленных, сельхозпредприятий и других организаций, встретиться с потенциальной целевой аудиторией в пунктах сдачи вторсырья, исколесить с профилактическими программами множество населенных пунктов и отправить не один десяток писем с полезной корреспонденцией. Чтобы акция добралась даже до самых отдаленных уголков нашей страны, пропагандисты МЧС прокладывали настоящие "Маршруты безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Второй этап акции стартует 15 ноября. В нем примут участие учащиеся вузов, ссузов, лицеев и колледжей. Особое внимание будет уделено лицам, злоупотребляющим спиртными напитками.-0-

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