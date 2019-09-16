Завершился первый этап белорусско-российского учения "Щит Союза - 2019"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Мулино завершился первый этап совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Органы управления показали высокую способность руководить подчиненными частями и подразделениями при выполнении задач в сложных условиях обстановки, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Воинские подразделения достаточно уверенно выполняли мероприятия по поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, по стабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности. Проводилось большое количество боевых стрельб, основная масса - в ночных условиях. Подразделения совершали марши на незнакомой местности, вводились в бой с ходу с принятием решений во время маршей и постановки задач.

"Сегодня мы приступили к отработке вопросов второго этапа, основная направленность которого - практические действия, реализация тех принятых решений и планов, которые мы осуществляли на первом этапе. Соединениям и частям предстоит вести оборонительные действия на назначенных рубежах, продолжать стабилизацию обстановки, организовывать взаимодействие и всестороннее обеспечение. А органы управления продолжат управлять подчиненными соединениями и воинскими частями в сложной обстановке. Считаю, что главная цель этого мероприятия будет достигнута, мы получим практику совместных мероприятий с Вооруженными Силами России по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - приводит военное ведомство слова руководителя учения, начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси - первого замминистра обороны Олега Белоконева.

Как сообщалось, учение "Щит Союза - 2019" началось 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в маневрах задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-