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Общество
22 сентября 2021, 12:01

Завод по производству лекарственных капсул от COVID-19 планируют построить в "Великом камне"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Индустриальный парк "Великий камень""
Новый резидент "Великого камня" создаст центр обработки и хранения больших объемов данных
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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миноблисполком и Институт культуры и экономики Цзиньтай подписали сегодня меморандум о сотрудничестве, который предусматривает открытие евразийского центра обмена в области культуры традиционной медицины и завода по производству лекарственных капсул от COVID-19 в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Документ подписал председатель Миноблисполкома Александр Турчин и директор китайского Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцин. Меморандум предусматривает изучение особенностей медицины в обеих странах и ее развитие. Китайская сторона планирует создать евразийский центр обмена в области культуры традиционной медицины на территории индустриального парка "Великий камень". Он будет способствовать взаимодействию между культурой китайской медицины, местной традиционной медициной и медициной с использованием натуральных растений. Также в его задачи войдет налаживание сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями, объектами здравоохранения Беларуси и соседних стран.

Совместно с ООО "Компания фармацевтических технологий Сишаньцинсюе (Пекин)" в парке "Великий камень" планируют возвести завод по производству капсул Линлань Ицин против COVID-19, состоящих из лекарственных трав. На первом этапе в бондовой зоне собираются построить фасовочный цех капсул. Здесь будут проводить расфасовку готовой продукции из Китая, после чего ее будут реализовывать в соседние страны и регионы, такие как Украина, Россия, Евросоюз. На втором этапе стороны планируют построить цех по очистке лекарственных трав для использования местного сырья. Среди них - чага березовая и одуванчик. А на третьем собираются организовать полноценное производство и сбыт широкого ассортимента препаратов китайской традиционной медицины.

Как отметил глава столичного региона Александр Турчин, Китай давно является стратегическим партнером для страны и Минской области. "На территории региона находится Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", который накладывает дополнительную ответственность на нас за взаимодействие с этой страной. Сегодня обсуждали создание специального центра, который будет заниматься вопросами традиционной медицины. На территории страны будут выращивать те травы, которые требуются китайскому рынку. Также будем производить китайский препарат от коронавируса", - сказал Александр Турчин.

Институт культуры и экономики Цзиньтай - агентство по оказанию социальных услуг, учрежденное решением Министерства гражданских дел КНР. Его цель - обеспечение преемственности и развития китайской традиционной культуры. Институт стремится углубить обмен и сотрудничество китайской и зарубежных культур, особенно в сфере медицины.-0-

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