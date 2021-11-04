Завораживающий мир Беларуси в ЮНЕСКО. МИД распространил видеоролик к 75-летию организации

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси распространило страновое видео о Беларуси в жизни ЮНЕСКО, сообщает БЕЛТА.

По случаю 75-летия ЮНЕСКО секретариат организации запускает информационную кампанию "Какая разница?". Основная цель - наглядно продемонстрировать роль ЮНЕСКО в жизни государств - членов организации.

В разных уголках мира 4 ноября Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО будут делиться тематическими видео о наиболее ярких примерах вклада ЮНЕСКО в решение национальных задач в сфере культуры, науки и образования. Инициатива приурочена к дате вступления в силу устава организации (4 ноября 1946 года).

Беларусь также не осталась в стороне. "В своем видео мы открываем завораживающий мир Беларуси в ЮНЕСКО, рассказываем про объекты, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционные обряды, ставшие частью Списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ассоциированные школы. Окунитесь вместе с нами в эту атмосферу красоты и вдохновения и станьте частью празднования 75-летнего юбилея ЮНЕСКО", - приглашают в МИД.

В ведомстве также поздравили всех, кто своим трудом работает над продвижением белорусского колорита на платформах ЮНЕСКО, прославляет белорусскую культуру, ее уникальную красоту и неповторимые традиционные обряды.-0-