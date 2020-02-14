Завтра будут нужны профессии, которых сегодня еще нет: ПВТ и профсоюзы обсудили будущее рынка труда

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие рынка труда в Беларуси с учетом стремительного роста IТ-сферы, влияние технологий на уже существующие рабочие места, а также другие острые вопросы трудовых отношений в эпоху тотальной цифровизации обсудили специалисты Федерации профсоюзов Беларуси, руководство Парка высоких технологий, представители компаний - резидентов ПВТ и международные эксперты во время круглого стола "Рынок труда <и/или> цифровая экономика. Нужное подчеркнуть", сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Как отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, по всем прогнозам в ближайшие десять лет на рынке труда и в стране, и во всем мире произойдут грандиозные, фундаментальные изменения. Это рождает очень много вопросов - и о занятости людей, и о трудовом законодательстве. "Кто думает о будущем, тот к нему обычно бывает готов", - обозначил свою позицию руководитель ПВТ.

Центральной темой круглого стола стала проблематика изменения законодательства в эпоху трансформации рынка занятости. По прогнозам экспертов, к 2025 году автоматизированными станут более 50% рабочих процессов. В таких условиях национальные нормы права должны успевать за эволюцией отношений между работниками и нанимателями.

"В последнее время часто говорится о переходе на четырехдневную рабочую неделю, - отметил председатель ФПБ Михаил Орда. - Это, конечно, воспринимается как позитивное изменение, но надо думать, что за этим стоит. Не будут ли работники в эти четыре дня работать по 12-14 часов? Какая будет оплата труда? И как в целом в этих условиях защитить интересы работника?"

Михаил Орда

"Сейчас многие об этом не задумываются, но надо мыслить на перспективу, - считает руководитель ФПБ. - Как быть с социальными гарантиями тех, кто работает на фрилансе, а иногда вообще без оформления трудовых отношений? Что с пенсиями, больничными, социальными выплатами?" Федерация профсоюзов вместе с Парком высоких технологий планирует изучить эти вопросы, чтобы выступить с предложениями и закрепить новые нормы на уровне законодательства.

К слову, в 2017 году ФПБ проводила международный форум "Профсоюзы и будущее сферы труда". Выработанные рекомендации стали отправной точкой по изменению в том числе белорусского трудового законодательства. В результате 28 января текущего года вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, где среди прочего впервые были закреплены нормы о дистанционной работе, которая сегодня зачастую востребована среди сотрудников IТ-отрасли.

Участники круглого стола подискутировали также о будущем рынка труда. "Цифровизация и развитие высоких технологий открывают новые возможности выбора профессии. Проектировщик киберорганизмов, оператор "умной" переработки мусора, разработчик систем микрогенерации энергии, пилот дрона - через несколько лет востребованными станут специальности, которых сегодня даже не существует", - отметили в ПВТ.

В частности, эксперт по международному праву и правам профсоюзов, руководитель ассоциации дружбы "Швейцария - Беларусь" Маргарет Кинер Неллен подчеркнула, что в условиях глобальной цифровизации люди не должны страдать от постоянной занятости и трудовой конкуренции с роботами и автоматизированными системами. Швейцарское правительство уделяет этому вопросу особое внимание.

По итогам круглого стола участники определили ряд совместных действий по сотрудничеству Парка высоких технологий и Федерации профсоюзов Беларуси.-0-

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