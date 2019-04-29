Завтра "Евроопт" разыграет большие деньги и машины! Кто может стать победителем?

Многие интересуются: как стать победителем игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"? В общем-то, для этого не нужно делать ничего сложного. Приобретаете нужные для себя товары в любом магазине "Евроопт" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Добавляете хотя бы один из многочисленных "товаров удачи". Предъявляете при расчете или указываете на сайте онлайн-гипермаркета номер своей дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. В итоге получаете необходимые для себя товары и шанс на победу!

Завтра, 30 апреля, ваши игровые коды, полученные за покупки с 22 по 28 апреля, примут участие в розыгрыше призов 118-го тура, который состоится в минском "Е-сити" на улице Денисовской, 8. Будут разыграны колоссальная сумма в 100 000 рублей, крупный приз в 50 000 рублей, три роскошных внедорожника, а также более 10 000 других призов.

Обладателя 100 000 рублей определит Владислава Артюковская – главный режиссер концертных программ в спортивной деревне II Европейских игр

Кстати, определит обладателя 100 000 рублей Владислава Артюковская – художественный руководитель Молодежного театра эстрады и главный режиссер концертных программ в спортивной деревне II Европейских игр, которые Минск будет принимать в июне этого года. Официальной торговой сетью знакового спортивного мероприятия является "Евроопт".

Удачи много не бывает! Сегодня стартовал новый, 119-й, тур игры. А это значит, что можно начинать собирать игровые коды, чтобы поучаствовать в розыгрыше огромных денежных призов в 100 000 рублей и 50 000 рублей, а также трех автомобилей и более 10 000 других призов. Розыгрыш состоится 7 мая. Маленькая подсказка: чем больше у вас игровых кодов – тем выше шансы выиграть!

Не забудьте положить в корзинку "товар удачи". И вы в игре!

Все еще сомневаетесь? Без колебаний берите карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту и отправляйтесь в ближайший магазин "Евроопт"! Нет ни одной из этих карт? Тогда самое время их оформить, тем более что все денежные призы от 500 рублей и выше будут перечислены победителям на СТАТУСкарту. Это совместный проект Статусбанка и сети "Евроопт", который объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс".

Оформляется и обслуживается СТАТУСкарта бесплатно. При этом ее владелец может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1600 магазинах-партнерах, а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

СТАТУСкарта объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс". Оформляется и обслуживается бесплатно!

И еще одна хорошая новость: 29 апреля во всех магазинах "Евроопт", а также в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" стартовала акция "Команда Плюш". Взрослые и дети могут собрать свою коллекцию плюшевых талисманов. Каждый из зверьков – а всего их 7 – это чемпион в одном из видов спорта Европейских игр. Все герои живут в больших ярких керамических кружках. Капитан "Команды Плюш" – лисенок Лесик, талисман II Европейских игр. Мягкие игрушки в кружках выдаются абсолютно бесплатно в обмен на фишки, которые можно получить, совершая покупки.

Встречайте II Европейские игры вместе со своей командой. "Командой Плюш"!

Всю информацию об условиях акции, мобильных играх "Команда Плюш", персонажах, товарах-партнерах акции можно найти на сайте www.teamplush.by . Поселится веселая команда и в социальных сетях: следить за новостями акции и приключениями героев можно на страницах "Евроопт Кидс" в "Вконтакте", "Одноклассники" и Instagram.

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. - 11.07.2019 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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