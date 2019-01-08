Завтрак с экспертом – для женщин-предпринимательниц

При подготовке к женскому саммиту "Ты можешь!", который пройдет в Минске 3 марта, на 12, 13, 19 и 20 января запланированы завтраки с экспертами. Их проведет Высшая школа Светланы Зере ( www.zere.by ) при поддержке Белинвестбанка ( www.belinvestbank.by ).

У женщин-предпринимательниц есть прекрасная возможность двое выходных подряд провести за чашечкой кофе и вкусным завтраком в компании других бизнес-леди и экспертов.

Эти завтраки уникальны тем, что на них эксперты в разных профессиональных областях будут делиться лайфхаками, которые участницы смогут применить для совершенствования себя и своего бизнеса.

"Мы хотим, чтобы к женскому саммиту, на котором женщины смогут получить много вдохновения и найти новых подруг, они пришли с отличными инструментами для эффективного начала пути перемен. Эти инструменты они могут получить во время наших завтраков", - говорит организатор Светлана Зере.

Четыре выходных дня (12,13,19,20 января) - четыре важные темы: "Как не прогореть и все правильно рассчитать", "Ошибки начинающих предпринимателей, которых можно избежать", "Бизнес vs семья - как найти баланс", "Вся правда о личном бренде".

Идею проведения завтраков активно поддержал Белинвестбанк, который является генеральным партнером женского саммита "Ты можешь!".

Современные банки давно перестали быть местом "только про деньги". Партнер, спутник, финансовый ангел, помощник, консультант - такие роли в жизни бизнеса все чаще приходится играть финансово-кредитным учреждениям. Что может предложить банк компании кроме финансовой помощи, как правильно и на чем выстраивать с ним отношения - на эти и многие другие вопросы ответят в ходе завтраков руководители департаментов крупнейшего белорусского банка.

По окончании завтрака участницы смогут задать вопросы, на которые не успели получить ответы.

Подробная информация о предстоящих завтраках с экспертами размещена на www.zere.by .

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