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Здоровый и активный образ жизни в Беларуси набирает популярность - Белстат

Общество 04.04.2019 | 21:06
Фото из архива
Фото из архива

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет процент людей, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом. Такая информация приведена в статистическом обзоре Белстата, приуроченном Всемирному дню здоровья (7 апреля), сообщает БЕЛТА.

Современная медицина все больший упор делает на всестороннюю профилактику. В Беларуси массовая вакцинация позволяет ежегодно снижать уровень заболеваемости. В 2018 году по сравнению с 2017-м снизился уровень заболеваемости гриппом на 33,7%, вирусным гепатитом - на 15,6%, клещевым энцефалитом - на 6,7%. Зарегистрирован единичный случай заболевания паротитом эпидемическим. Заболеваний дифтерией, столбняком и краснухой не выявлено. И особенно положительное влияние оказывает профилактика неинфекционных заболеваний - через пропаганду активного образа жизни, занятие физкультурой и спортом.

Удельный вес населения в возрасте 16 лет и старше, занимающегося физической культурой и спортом, вырос с 25,7% на начало 2015 года до 26,5% на начало 2019 года. Причем процент женщин, которые уделяют таким занятиям значительное внимание, больше, чем процент мужчин. Среди горожан на начало 2019 года занимались физической культурой и спортом 30,2% населения, среди сельчан - 16,7%.

"Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни показало, что на начало этого года 27,5% белорусов от 16 лет и старше оценивали состояние своего здоровья как хорошее, 64% - как удовлетворительное", - сказано в статотчете.

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте является важной составляющей Повестки дня в области устойчивого развития и одним из приоритетных направлений устойчивого развития Беларуси. Сегодня уже доступны отдельные данные из национального перечня показателей Целей устойчивого развития. Так, коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (на 1 тыс. родившихся живыми) с 3,7 в 2015 году снизился до 3,4 в 2018-м. Также в указанный период снизился коэффициент неонатальной смертности (на 1 тыс. родившихся живыми) - с 1,4 до 1,1. Доступность медицинских услуг обеспечивается не только разветвленной сетью учреждений, но и ростом численности медицинских кадров.-0-

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