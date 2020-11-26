26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здравоохранение оказалось в лидерах по росту зарплат, сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на I Пленуме комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения за январь-сентябрь 2020 года составила Br1083,2, в том числе у врачей - Br1778,7, у специалистов со средним медицинским образованием - Br1106,4. За сентябрь средняя зарплата по отрасли - Br1104,5, в том числе у врачей - Br1822,1, у специалистов со средним медобразованием - Br1117.

За январь-сентябрь 2020 года по отношению к соответствующему периоду 2019-го номинальная зарплата выросла на 23,6%, при этом реальная - на 22,9%, что выше, чем в целом по республике. "В здравоохранении в 2020 году отмечен самый высокий рост заработной платы среди всех отраслей экономики, что объясняется выплатами по указу №131", - отметил Вячеслав Шило.

Этим же, по его словам, объясняется и значительный рост показателя соотношения между среднемесячной зарплатой работников здравоохранения со среднемесячной зарплатой в целом по республике: январь-сентябрь 2020 года -88,9%, сентябрь - 87,3%. За 2019 год этот показатель составил 80,3%.

Указ №131 касается работников здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.

Для решения проблемных вопросов по применению этого указа Минздрав совместно с Республиканским комитетом профсоюза готовил нормативные правовые акты, а также разъяснительные письма, методические рекомендации.

В Республиканском, областных, Минском городском комитетах профсоюза для работников отрасли работают горячие линии по разъяснению порядка и особенностей применения указа. За период их работы поступило более 430 вопросов по оплате труда. Сейчас на горячие линии также принимаются вопросы, касающиеся обеспечения и качества СИЗ, оказания материальной помощи заболевшим COVID-19.

"По каждому поступающему вопросу при необходимости проводится подробное изучение, анализируется каждая проблемная ситуация", - подчеркнул Вячеслав Шило.-0-

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