Зеленые аллеи, бесплатные электросамокаты, никаких автомобилей во дворе: европейский квартал в Минске

Население столицы непрерывно растет. Много лет город активно застраивается новыми кварталами. Долгое время решающим фактором была цена квадратного метра, что порождало целые микрорайоны типовых панелек.

Однако с течением времени меняется сознание людей, появляются новые требования у покупателей жилья, растет конкуренция среди застройщиков. Просто "загнать деньги в бетон" уже недостаточно.

Постепенно приходит западное понимание комфорта жизни, где непосредственно дом - лишь часть экосистемы квартала и города. Если изменить целый город вряд ли возможно, то в масштабе квартала уже реальны прогрессивные решения, существенно повышающие комфорт проживания.

Это отличная тенденция, иначе город рискует со временем превратиться в одну большую Каменную Горку.

Что может предложить застройщик, который рассматривает квартал как цельный проект, и что вообще реально сделать в Минске, чтобы было и красиво, и комфортно?

Если посмотреть на рендеры проекта квартала "4 сезона" (застройщик ТЕНКинвест), множество эстетов и визуалов вздохнут с облегчением - на домах практически не будет бежевого цвета (поймут только белорусы). Дальше - подсветка. Не просто прилепленные по периметру светильники, а изначально предусмотренные архитекторами под конкретный дизайн домов.

Схема квартала обещает главную фишку европейских застроек - четкое зонирование. Линия домов отделяет парковку от игровых зон и прогулочных аллей. Это будет не просто шлагбаум и периодически заезжающие “на минуточку” авто. На игровой стороне в принципе не предусмотрены дороги для автотранспорта. Таким образом исключается любой контакт гуляющих детей с автомобилем. Во дворе будет расположен детский сад.

О детях, кстати, подумали: разместят площадки с различными зонами активности, травмобезопасное покрытие и экологичные материалы.

Парковки

Парковки - головная боль для любого застройщика при проектировании и для жителей квартала при заселении. Подземные этажи стоят очень дорого. Включенные в смету, они существенно увеличивают стоимость квадратного метра жилья и долго стоят пустыми в ожидании покупателя.

Плоскостные парковки - это всегда выход, если бы не одна проблема - ограниченная площадь под застройку. Проще говоря, мест на всех (жильцов и гостей) всегда не хватает. Решение было найдено: торговый центр на “автомобильной стороне” будет иметь трехэтажную парковку, места в которой продадут практически по себестоимости.

Тема парковок на этом не заканчивается. Для любого современного квартала нормой стали не просто велопарковки, а стационарные охраняемые места для круглогодичного хранения велосипедов. И здесь есть новое решение - на каждом этаже рядом с лифтами запроектирован тамбур (колясочная), предназначенный для велосипедов, самокатов, и, собственно, колясок. Отличный вариант для тех, кто по каким-то причинам не хочет оставлять свой байк на открытом воздухе. Благо, один из лифтов - грузовой, поэтому заниматься акробатикой для спуска-подъема не придется.

Мусоропроводы в домах давно не строят. Контейнеры для раздельного сбора мусора будут находится в отдельных строениях и иметь закрытую конструкцию. Это исключит запах и разлет мусора по территории.

А теперь уникальные решения. В каждом доме предусмотрен набор бесплатных электросамокатов для жильцов. Они будут стоять на специальной парковке у дома в готовности прокатить в магазин и по ближайшим окрестностям. Прекрасная возможность оставить автомобиль и покатать с ветерком по району!

В холле каждого дома оборудуют зоны для встреч с диванами и столиком, предусмотрят полки для буккроссинга.

Тонкие прутики-саженцы - характерный признак обычных новостроек. Они плохо приживаются, настоящая тень от них появится лишь через много лет. С тех пор как в Минске появилась пара машин, оборудованных для перевозки больших деревьев с корневой системой, стала реальностью мечта любого новосела - иметь сразу большие деревья на аллее возле дома. В квартале "4 сезона" к высадке планируются взрослые деревья и подрощенные кусты.

Кстати, операция по такой высадке не так проста, и даже для одного небольшого дерева нужно пройти десяток инстанций.

Дом, теплый дом

Дома соберут из утепленных панелей толщиной 35 см. Разводка под отопление будет горизонтальной поквартирной, на каждой батарее - регулятор тепла. Такой дом точно не будет светиться в тепловизоре как старые дома с вертикальной разводкой отопления.

Регулировка температуры каждой батареи исключит проблему старых домов, где жарящие батареи заставляют жителей открывать окна, вызывая прямые потери тепла.

Кроме снижения стоимости отопления для жильцов есть польза для экологии. Если где-то потребили меньше тепла, значит, его меньше сгенерировали, соответственно, некоторое количество тонн СО2 не было выброшено в атмосферу.

Если проектирование подобных кварталов - тенденция, то это отличная новость. Экологичные материалы, правильное зонирование, наконец, просто красивый дизайн - в таких местах хочется находиться, сидеть на лавочках, гулять.

Сейчас мы только начинаем осознавать, какое значение имеет влияние средовых и техногенных факторов на психоэмоциональное состояние. Ведь построить квартиру недостаточно, этот уровень потребности во многом уже удовлетворен.

Следующий шаг - это требование к среде, к комфорту проживания. Кварталы вроде "4 сезона" - первые ласточки застроек нового типа, где понятие комфорта выведено за пределы своей квартиры на уровень жилого квартала.

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