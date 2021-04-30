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Землетрясение и падение самолета - какие риски учитывались при строительстве БелАЭС

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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный специалист регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Ирина Витязь рассказала о том, какие риски учитывались при строительстве БелАЭС и какие меры принимались для их минимизации. Такую информацию она озвучила во время общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская АЭС рассчитана на следующие воздействия природного и техногенного характера: падение легкого самолета массой 5,6 т, летящего со скоростью 100 м/с, сейсмические воздействия (землетрясение в 7 баллов), воздушная ударная волна силой 30 кПа, снеговые, ветровые, температурные нагрузки, ураганы и смерчи. Для оценки этих воздействий учитывались природные явления, которые могут возникнуть с повторяемостью 1 раз в 10 тыс. лет", - сказала Ирина Витязь.

По ее словам, первоначальная вероятность падения самолета превышала нормативные требования. "Поэтому по требованию Госатомнадзора специалисты атомной станции инициировали санацию воздушного пространства над площадкой БелАЭС. В результате была изменена трасса полетов, пересекающих границу Литвы и Беларуси, а также объявлена бесполетная зона радиусом 6 км и высотой до 14 км для военных, коммерческих судов, а также дронов. Благодаря этим мероприятиям значительно уменьшилась вероятность падения воздушного судна на площадку БелАЭС. Показатели удовлетворяют нормативным требованиям", - отметила представитель Госатомнадзора.

Оценивалось также сейсмическое воздействие на станцию. По словам Ирины Витязь, при расчетах максимальная интенсивность землетрясения на Островецкой площадке определялась в 7 баллов. "Все здания и сооружения, влияющие на ядерную и радиационную безопасность, проектировались с учетом этого. Здание реактора может выдержать землетрясение интенсивностью в 6 раз больше, чем 7 баллов по шкале MSK. Оценка устойчивости основного оборудования к сейсмическим воздействиям показала, что оно может сдерживать землетрясение до 8 баллов. То есть запасы прочности и безопасности по данному типу воздействия обеспечены", - проинформировала она.

По ее словам, с 2012 года на площадке БелАЭС проводится мониторинг природных явлений, грунтовых и поверхностных вод, аэрологических и метеорологических параметров. Вероятность затопления площадки БелАЭС представитель Госатомнадзора назвала пренебрежимо малой.

Ирина Витязь также напомнила, что на площадке БелАЭС были проведены стресс-тесты. "Оценка показала, что дефицитов безопасности для нормальной эксплуатации БелАЭС нет. Никаких угроз безопасности станции со стороны внешних воздействий природного и техногенного характера не выявлено", - резюмировала она.

Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС проводятся сегодня в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях). Цель общественных слушаний - довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.-0-

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