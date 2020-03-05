Землю с мест боев подо Ржевом передали храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капсулу с землей из мест кровопролитных боев подо Ржевом передали сегодня минскому храму-памятнику в честь Всех Святых во время визита в Беларусь спикера Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В капсулу заложена земля из двух мест: с "высоты-200", за которую сражения шли несколько месяцев и где проходил Полунинский рубеж, и с братской могилы у деревни Кокошкино, где захоронены тысячи неизвестных солдат. Церемония передачи капсулы приурочена к международной акции памяти "Во славу общей Победы!".

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